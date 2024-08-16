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14:14, 16 августа 2024Россия

Эмоциональная реакция угнавшего у ВСУ Humvee российского бойца попала на видео

Российские морпехи угнали Humvee ВСУ в Курской области и попали на видео

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские бойцы угнали у Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский автомобиль Humvee. Видеоролик с эмоциональной реакцией одного из них опубликовал Telegram-канал «Z Ветераны России on-line».

«Мы [стащили] только что "Хаммер"», — смеясь сказал боец. Вероятно, он принял Humvee за гражданскую версию этого автомобиля, которая выпускалась под наименованием Hummer.

Канал уточнил, что заполучить американскую технику удалось бойцам 810-й гвардейской бригады морской пехоты. Это подразделение противостоит ВСУ в Курской области.

В ночь на 16-е августа бойцы 810-й бригады уничтожили украинских диверсантов в Курской области. На кадрах, снятых одним из них, видно продвижение бойцов в кустах и обнаружение нескольких бойцов ВСУ без признаков жизни.

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      Алан Босиков
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