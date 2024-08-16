Эмоциональная реакция угнавшего у ВСУ Humvee российского бойца попала на видео

Российские морпехи угнали Humvee ВСУ в Курской области и попали на видео

Российские бойцы угнали у Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский автомобиль Humvee. Видеоролик с эмоциональной реакцией одного из них опубликовал Telegram-канал «Z Ветераны России on-line».

«Мы [стащили] только что "Хаммер"», — смеясь сказал боец. Вероятно, он принял Humvee за гражданскую версию этого автомобиля, которая выпускалась под наименованием Hummer.

Канал уточнил, что заполучить американскую технику удалось бойцам 810-й гвардейской бригады морской пехоты. Это подразделение противостоит ВСУ в Курской области.

В ночь на 16-е августа бойцы 810-й бригады уничтожили украинских диверсантов в Курской области. На кадрах, снятых одним из них, видно продвижение бойцов в кустах и обнаружение нескольких бойцов ВСУ без признаков жизни.