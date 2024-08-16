Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ с натовским оружием в Курской области

В Курской области уничтожена украинская ДРГ с оружием НАТО

В ночь на 16 августа морпехи 810-й бригады уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом сообщил РИА Новости представитель неназванного силового ведомства.

На поступивших в редакцию агентства кадрах видно продвижение российских солдат в сумерках. Пройдя несколько метров, они натыкаются на тела бойцов ДРГ. «Ну что, [гады], пришли на нашу землю?» — говорит российский военнослужащий.

Собеседник агентства сообщил об уничтожении в ходе ночного боя по меньшей мере четырех диверсантов. Все они имели при себе натовское оружие, подчеркнул он.

15 августа Минобороны России сообщило о пресечении попытки прорыва украинских войск в Курской области в районах ряда приграничных населенных пунктов. По противнику был нанесен удар армейской авиацией, артиллерией и беспилотниками.