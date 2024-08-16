Европейские страны начали наращивать силы в Тихом океане

Bloomberg: европейские страны НАТО наращивают силы в Тихом океане

Европейские страны НАТО начали наращивать силы в Тихом океане, чтобы противостоять возможной угрозе со стороны Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«НАТО усиливает свое присутствие в западной части Тихого океана, направляя военные корабли в новые места, что может привести к обострению отношений с Китаем, обеспокоенным растущим влиянием альянса в регионе», — утверждается в публикации.

По данным агентства, размещение европейских сил в Тихом океане «усложняет расчеты Китая, который ускоряет развитие своей военной активности». Агентство передает слова итальянского контр-адмирала Джанкарло Чаппины, заявившего, что наращивание сил НАТО в регионе — это «прежде всего демонстрация (...) способности проецировать силу в любом месте».

Согласно материалу, в Тихоокеанский регион недавно был отправлен единственный итальянский авианосец Cavour. В 2025 году туда прибудет британский авианосец HMS Prince of Wales. Франция, в свою очередь, намерена направить в регион свой авианосец Charles de Gaulle. Кроме того, с аналогичными намерениями выступили Германия и Нидерланды.

9 августа Вооруженные силы Тайваня сообщили, что за сутки отследили 18 летательных аппаратов и девять кораблей КНР у своего побережья.