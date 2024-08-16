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18:50, 16 августа 2024Забота о себе

Гастроэнтеролог рассказала о последствиях поедания малины с личинками жуков

Гастроэнтеролог Кашух: личинки малинного жука в ягодах не представляют опасности

Фото: Lance Grandahl / Unsplash

Желтоватые личинки жуков в малине не представляют опасности для здоровья, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. О последствиях поедания малины с личинками она поговорила с Life.ru.

Она объяснила, что малинный жук откладывает яйца прямо в бутоны цветка кустарника, и его потомство рождается уже внутри плода. Кашух заверила, что эти насекомые не переносят никаких болезней и не являются ядовитыми. Более того, их присутствие в ягоде говорит об отсутствии пестицидов.

В жуках можно найти и белок, и витамины, но пользы от этих насекомых нет, как и вреда, отметила врач. «Если такая "приправа" смущает едока, можно залить ягоды водой, дождаться, пока насекомые всплывут, и слить ее вместе с ними», — заключила она.

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      Александра Лисица
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