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14:32, 16 августа 2024Наука и техника

Обнаружена необычайная приспособленность у неандертальцев

У неандертальцев Пиренеев обнаружили хорошую приспособленность к среде обитания

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые Австралийского национального университета (ANU) совместно с коллегами из Автономного университета Барселоны обнаружили, что неандертальцы, обитавшие в предгорьях Пиренеев, были необычайно хорошо приспособлены к среде обитания. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Специалисты изучили огромное количество артефактов, обнаруженных в ходе раскопок скального укрытия Абрик-Писарро, относящегося к периоду MIS4, примерно 100-65 тысяч лет назад. Найденные каменные орудия и кости животных были отнесены к деятельности неандертальцев.

Исследователи создавали 3D-изображения каждого найденного артефакта и фрагмента кости размером более одного-двух сантиметров, что позволило соотнести каменные орудия, кости и очаги. Кроме того, были использованы различные методы датирования, включая оптически стимулированную люминесценцию и термолюминесценцию.

Оказалось, что неандертальцы были гораздо более приспособленными, чем считалось ранее. Они успешно охотились на различных животных, включая мелких млекопитающих и рептилий, таких как кролики и черепахи, что свидетельствует о продуманном планировании и разнообразии их рациона. Также обнаружено, что они использовали различные каменные орудия, что говорит об их способности эффективно осваивать природные ресурсы.

Результаты бросают вызов устоявшемуся мнению о неандертальцах как о примитивных пещерных людях, охотившихся исключительно на крупных животных. Они были хорошо адаптированы к своему окружению и могли процветать в условиях, которые могли быть трудными для выживания.

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      Александр Еникеев
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