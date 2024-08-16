Хорватия введет обязательную двухмесячную воинскую службу

Минобороны Хорватии: в стране введут обязательную двухмесячную воинскую службу

В Хорватии будет введена обязательная двухмесячная служба в армии. Об этом сообщил министр обороны страны Иван Анушич, его слова передает Associated Press.

По данным главы Минобороны, решение о возвращении отмененной в 2008 году воинской повинности было принято в связи с обострением напряженности в Европе, в том числе наращиванием вооружений в Балканском регионе и конфликтом на Украине. Продолжительность срочной воинской службы составит два месяца.

Анушич добавил, что ведомство также приняло решение об увеличении зарплат военнослужащих. Он подчеркнул, что модернизация хорватских войск «идет по плану и в соответствии с договоренностями с союзниками и руководством НАТО».

5 августа премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер предложил провести референдум по вопросу введения обязательной воинской повинности.