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16:06, 16 августа 2024Наука и техника

Представлены новые данные о расширении Вселенной

The Astrophysical Journal: напряжения Хаббла может не существовать

Фото: the Hubble Heritage Team / ESA / NASA / Reuters

Ученые Чикагского университета представили новые данные о скорости расширения Вселенной. Результаты исследования, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal и на сайте arXiv, указывают на возможность, что так называемого напряжения Хаббла на самом деле не существует.

На сегодня лучшим объяснением ускоренного расширения Вселенной является космологическая постоянная, характеризующая плотность энергии вакуума и тесно связанная с темной энергией. Однако существуют расхождения в измерениях того, как быстро происходит это расширение, которые были проведены с помощью различных методов, доказавших свою надежность. Эту проблему называют напряжением Хаббла.

С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба астрономы измерили расстояние до десяти близлежащих галактик и определили новое значение постоянной Хаббла (описывает скорость расширения Вселенной в зависимости от расстояния до наблюдателя), которое составляет 70 километров в секунду на мегапарсек. Это значение оказалось близким к предыдущим измерениям и может свидетельствовать о том, что несоответствие в определении скорости расширения Вселенной не столь значительно, как предполагалось ранее.

Для получения этих данных ученые использовали три независимых метода измерения. Первый метод основан на наблюдениях за переменными звездами цефеидами, второй — на анализе яркости звезд на «кончике ветви красных гигантов», а третий — на измерениях углеродных звезд, которые излучают постоянный свет в инфракрасном спектре. Все три метода применялись одновременно в пределах одних и тех же галактик, что повысило точность измерений.

Результаты измерений всех трех методов были согласованы со значением, полученным методом изучения реликтового излучения, равным 67,4 километра в секунду на мегапарсек. Это уменьшает вероятность того, что напряжение Хаббла является следствием неточности современных космологических моделей.

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      Александр Еникеев
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