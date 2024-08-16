15-летняя школьница уснула во время экскурсии и оказалась на скамье подсудимых

В США судья заставил уснувшую на экскурсии школьницу надеть тюремную робу

В США девушка-подросток, приехавшая в суд на экскурсию, оказалась в наручниках и тюремной робе на скамье подсудимых. Как сообщает Detroit Free Press, так судья решил проучить ее.

Во вторник, 13 августа, 15-летняя Ева Гудман, работающая в природоохранной организации вместе со сверстниками, была на экскурсии в суде Детройта, штат Мичиган. Школьникам показывали, как проходит судебное заседание, а также давали возможность пообщаться с судьей Кеннетом Кингом.

Гудман, у чьей семьи сейчас нет постоянного места жительства, уснула, и Кинг это заметил. Он накричал на школьницу, и она ненадолго проснулась, но затем снова задремала. Тогда судья велел отправить Гудман под стражу. Девушку увели, заставили переодеться в зеленую тюремную робу и надели на нее наручники. В таком виде она провела два часа, пока ее, наконец, не пригласили в зал суда. Кинг назначил ей слушание, пригрозил тюремным сроком и выслушал адвоката. Он не отпустил ее до тех пор, пока не заставил ее сверстников проголосовать, должна ли она отправиться за решетку.

Кинг объяснил свое решение тем, что школьница, по его мнению, не проявила должного уважения к суду. Он заявил, что не пытался наказать девушку, однако хотел донести до нее серьезность ее поступка.

Мать Гудман Латорея Тилл заявила, что после случившегося девушка очень испугана, не хочет идти на работу и считает, что товарищи выступили против нее. По словам Тилл, до этого у школьницы, которая хорошо учится и занимается спортом, никогда не было проблем с законом, поэтому она не до конца понимала, как надо вести себя в суде.

В итоге, как сообщает AP, главный судья на время отстранил Кинга от работы и назначил ему дополнительное обучение.

Ранее сообщалось, что в США женщина попала за решетку после того, как поделилась обедом с друзьями. Она выбрала две опции из меню, позволяющие одному человеку набирать безлимитное количество куриных крылышек, креветок или ребер с картофелем-фри в качестве гарнира, и решила так накормить всю компанию.