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13:18, 16 августа 2024Из жизни

15-летняя школьница уснула во время экскурсии и оказалась на скамье подсудимых

В США судья заставил уснувшую на экскурсии школьницу надеть тюремную робу

Кадр: CTV News

В США девушка-подросток, приехавшая в суд на экскурсию, оказалась в наручниках и тюремной робе на скамье подсудимых. Как сообщает Detroit Free Press, так судья решил проучить ее.

Во вторник, 13 августа, 15-летняя Ева Гудман, работающая в природоохранной организации вместе со сверстниками, была на экскурсии в суде Детройта, штат Мичиган. Школьникам показывали, как проходит судебное заседание, а также давали возможность пообщаться с судьей Кеннетом Кингом.

Гудман, у чьей семьи сейчас нет постоянного места жительства, уснула, и Кинг это заметил. Он накричал на школьницу, и она ненадолго проснулась, но затем снова задремала. Тогда судья велел отправить Гудман под стражу. Девушку увели, заставили переодеться в зеленую тюремную робу и надели на нее наручники. В таком виде она провела два часа, пока ее, наконец, не пригласили в зал суда. Кинг назначил ей слушание, пригрозил тюремным сроком и выслушал адвоката. Он не отпустил ее до тех пор, пока не заставил ее сверстников проголосовать, должна ли она отправиться за решетку.

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Кинг объяснил свое решение тем, что школьница, по его мнению, не проявила должного уважения к суду. Он заявил, что не пытался наказать девушку, однако хотел донести до нее серьезность ее поступка.

Мать Гудман Латорея Тилл заявила, что после случившегося девушка очень испугана, не хочет идти на работу и считает, что товарищи выступили против нее. По словам Тилл, до этого у школьницы, которая хорошо учится и занимается спортом, никогда не было проблем с законом, поэтому она не до конца понимала, как надо вести себя в суде.

В итоге, как сообщает AP, главный судья на время отстранил Кинга от работы и назначил ему дополнительное обучение.

Ранее сообщалось, что в США женщина попала за решетку после того, как поделилась обедом с друзьями. Она выбрала две опции из меню, позволяющие одному человеку набирать безлимитное количество куриных крылышек, креветок или ребер с картофелем-фри в качестве гарнира, и решила так накормить всю компанию.

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      Екатерина Лобанова
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