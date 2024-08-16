Женщина поделилась с друзьями обедом и была арестована

В США женщина поделилась с друзьями обедом в ресторане и попала за решетку

Женщина из США попала за решетку после того, как поделилась обедом с друзьями. Об этом пишет Daily Mail.

Шваниша Коббс из Чикаго пришла с друзьями в фастфуд-ресторан Applebee's 2 августа. Там она выбрала два Applebee's special — опцию из меню, которая предлагает безлимитное количество куриных крылышек, креветок или ребер с картофелем-фри в качестве гарнира. Коббс заплатила по 15,99 (1,4 тысячи рублей) долларов за креветки и крылышки. При этом она стала делиться едой не с одним приятелем, а сразу со всеми.

К столику подошел менеджер и объяснил, что по правилам одно предложение Applebee's special приходится на одного гостя, поэтому компании нужно оплатить дополнительный счет. Это рассердило Коббс, она заявила, что это правило не обозначено в меню достаточно четко. Персонал ресторана вызвал полицию.

Прибывшие офицеры изучили причины конфликта, обнаружили в меню четко обозначенные условия предложения Applebee's special и рекомендовали Коббс заплатить недостающую сумму. Женщина и ее подруги начали спорить, кричать и угрожать. В результате Коббс была арестована.

Впоследствии один из приятелей Коббс вернулся в ресторан и оплатил полный счет.

В США женщина попала за решетку после того, как напала на мужа с буррито. Ее обвинили в домашнем насилии.

