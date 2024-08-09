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19:32, 9 августа 2024Из жизни

Женщина бросила в мужа буррито и попала за решетку

Fox News: в США жена напала на мужа с буррито

Фото: Pinellas County Sheriff’s Office

В США женщина попала за решетку после того, как напала на мужа с буррито. Об этом пишет Fox News.

34-летняя Эша Персад из штата Флорида решила порадовать мужа праздничным ужином в его день рождения. Она заказала еду в фастфуд-ресторанах Taco Bell и McDonald's. Во время ужина пара неожиданно начала ссориться.

Согласно показаниям пострадавшего, жена бросила ему в лицо буррито и тако. Буррито все еще было на лице мужчины, когда полицейские прибыли в дом, сообщил новостной канал. При этом Персад сказала, что бросила буррито в мужа, потому что он бросил в нее сумку. Тот это отрицал.

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Персад попала за решетку в тот же день, ее обвинили в домашнем насилии. Женщина провела сутки в тюрьме округа Пинеллас, затем ее отпустили.

Ранее сообщалось, что пенсионер из США не захотел есть блинчики, приготовленные женой, и напал на нее с ножом. По словам мужчины, жена убеждала его есть, чтобы набрать вес, а ему не хотелось блинчиков.

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      Антонина Черташ
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