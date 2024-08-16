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10:04, 16 августа 2024Мир

Канада разрешила Украине использовать переданное оружие на территории России

Минобороны Канады разрешило ВСУ использовать переданное оружие на территории РФ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Минобороны Канады разрешило Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданное Киеву оружие на территории России. Об этом сообщает CBC.

«Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их в этом. Канада не устанавливает географических ограничений на использование военной техники, которую мы передаем Украине», — заявила представитель оборонного ведомства Андре-Анн Пулен.

Неизвестно, использовалась ли канадская военная техника при нападении ВСУ на Курскую область, отмечает издание.

9 августа наемников из Канады и Грузии заметили в боях на границе с Курской областью. Общую численность участвующих в атаках иностранцев оценили в 300 человек.

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      Лина Пивоварова
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