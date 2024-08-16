Канада разрешила Украине использовать переданное оружие на территории России

Минобороны Канады разрешило Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданное Киеву оружие на территории России. Об этом сообщает CBC.
«Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их в этом. Канада не устанавливает географических ограничений на использование военной техники, которую мы передаем Украине», — заявила представитель оборонного ведомства Андре-Анн Пулен.
Неизвестно, использовалась ли канадская военная техника при нападении ВСУ на Курскую область, отмечает издание.
9 августа наемников из Канады и Грузии заметили в боях на границе с Курской областью. Общую численность участвующих в атаках иностранцев оценили в 300 человек.