Объявлен кастинг на роль Мухтара в новых эпизодах сериала

Телеканал НТВ объявил кастинг на роль Мухтара в новых эпизодах сериала

Запущен кастинг на роль легендарной собаки по кличке Мухтар для новых эпизодов сериала. О начале отбора претендентов на главную роль в сериале объявил телеканал НТВ.

Владельцам четвероногих актеров предлагается заполнить анкету и прислать фотографии питомцев. Лучшие актеры станут главными звездами нового сезона под названием «Мухтар. Он вернулся».

Первые эпизоды знаменитого сериала про служебно-розыскного пса по кличке Мухтар начали транслироваться в эфире в 2004 году. За это время вышло 12 сезонов.

Ранее стало известно, что режиссер «Слова пацана» снимет сериал-адаптацию культового советского фильма.