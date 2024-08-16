Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:45, 16 августа 2024Культура

Объявлен кастинг на роль Мухтара в новых эпизодах сериала

Телеканал НТВ объявил кастинг на роль Мухтара в новых эпизодах сериала

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Запущен кастинг на роль легендарной собаки по кличке Мухтар для новых эпизодов сериала. О начале отбора претендентов на главную роль в сериале объявил телеканал НТВ.

Владельцам четвероногих актеров предлагается заполнить анкету и прислать фотографии питомцев. Лучшие актеры станут главными звездами нового сезона под названием «Мухтар. Он вернулся».

Первые эпизоды знаменитого сериала про служебно-розыскного пса по кличке Мухтар начали транслироваться в эфире в 2004 году. За это время вышло 12 сезонов.

Ранее стало известно, что режиссер «Слова пацана» снимет сериал-адаптацию культового советского фильма.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытках ВСУ разрушить еще один мост в Курской области

      Врач рассказал об опасности рыбьего жира

      Появились кадры последствий обстрела торгового центра в Донецке

      Гастроэнтеролог рассказала о последствиях поедания малины с личинками жуков

      Ценам на новые квартиры предрекли обрушение

      Объявлен кастинг на роль Мухтара в новых эпизодах сериала

      Популярная модель отреагировала на слухи о приеме «Оземпика»

      Раскрыты планы российских путешественников на последний день лета

      В Германии не смогли потушить пожар на складе крупнейшего производителя стали

      Российский боец СВО больше года проходил с осколком в глазу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше