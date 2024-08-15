Режиссер «Слова пацана» снимет сериал «Москва слезам не верит»

Режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников снимет сериал «Москва слезам не верит»

Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников приступил к съемкам новой версии «Москва слезам не верит». Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Как сообщил изданию сам Крыжовников, проект станет переосмыслением культового фильма 1979 года, получившего престижную американскую премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

«Мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Когда смотришь на фотографии города 20-летней давности — замусоренного, со стихийными парковками, понимаешь, что произошло и как похорошела "наша саванна", как говорилось в одном мультфильме», — заявил режиссер.

Создатель «Слова пацана» также сообщил, что выступает режиссером, сценаристом и продюсером сериала, а сам проект получил название в виде аббревиатуры — «МСНВ».

Ранее сообщалось, что режиссер Жора Крыжовников обеспокоен популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» среди молодежи и зрителей до 18 лет.