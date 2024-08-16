Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:06, 16 августа 2024Бывший СССР

Командир ВС России рассказал об изменениях боев в зоне СВО за два года

Командир ВС России Сосонный: характер боевых действий за 2 года сильно изменился

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Характер боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сильно изменился за последние два года. Об изменениях боев благодаря применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рассказал командир подразделения БАРС-23 «Орел» Вооруженных сил России Алексей Сосонный, передает РИА Новости.

«Если в начале в нашем подразделении было только два дрона, то сейчас с обеих сторон есть разные виды БПЛА: и FPV, и "коптеры" со сбросами, и "крылья" для разведки», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что на фронте также начали появляться наземные беспилотники, которые позволяют эффективно эвакуировать раненых во время штурмовых операций.

Ранее стало известно, что Россия направляет новые тяжелые гексакоптеры «Ночная ведьма» в зону СВО. Они представляют собой усовершенствованный аналог украинских дронов «Баба-яга».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

      Россиянка побывала в Европе и описала местных фразой «зауважала русских еще больше»

      Россиянам рассказали о блокировках вычисляемых по IP клиентов банков США

      В США описали сценарий победы Харрис на выборах

      15 российских подростков избили семиклассника из-за денег

      Командир ВС России рассказал об изменениях боев в зоне СВО за два года

      Кейт Миддлтон серьезно заболела задолго до операции и скрывала болезнь

      В Раде допустили передачу военным зарплат врачей и педагогов

      Большунов высказался о сроках завершения карьеры

      Назван главный производитель компьютеров с ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше