Командир ВС России рассказал об изменениях боев в зоне СВО за два года

Командир ВС России Сосонный: характер боевых действий за 2 года сильно изменился

Характер боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сильно изменился за последние два года. Об изменениях боев благодаря применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рассказал командир подразделения БАРС-23 «Орел» Вооруженных сил России Алексей Сосонный, передает РИА Новости.

«Если в начале в нашем подразделении было только два дрона, то сейчас с обеих сторон есть разные виды БПЛА: и FPV, и "коптеры" со сбросами, и "крылья" для разведки», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что на фронте также начали появляться наземные беспилотники, которые позволяют эффективно эвакуировать раненых во время штурмовых операций.

Ранее стало известно, что Россия направляет новые тяжелые гексакоптеры «Ночная ведьма» в зону СВО. Они представляют собой усовершенствованный аналог украинских дронов «Баба-яга».