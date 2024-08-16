Россия отправит усовершенствованный аналог украинской «Бабы-яги» в зону СВО

«Гроза»: в зону СВО направляют новые тяжелые гексакоптеры «Ночная ведьма»

Россия напрявляет новые тяжелые гексакоптеры «Ночная ведьма» в зону специальной военной операции (СВО). Они представляют собой усовершенствованный аналог украинских дронов «Баба-яга», об этом рассказали в компании-разработчике «Гроза», передает РИА Новости.

«Ночная ведьма» обладает функцией сброса до четырех боеприпасов. Украинская версия представляет собой тяжелый промышленный беспилотник, переданный под боевые задачи — большой, с шумными винтами, небольшой скоростью и низким полетом.

«"Ночная ведьма" — это беспилотное воздушное судно мультироторного типа, гексакоптер. Это ударный дрон для сброса с высоты боевых зарядов в ночное время, а также для перевозки грузов, провизии на дальние расстояния», — отметил представитель компании-разработчика. Он сообщил, что российский аналог «Бабы-яги» имеет широкополоснут связь на нестандартной чистоте, способен сканировать эфир. Пока дрон создан на базе иностранных комплектующих, но производство планируют локализовать.

По словам собеседника агентства, первые 50 «Ночных ведьм» уже были отправлены в зону СВО. Дроны весят до 15-20 килограммов, могут транслировать видео на расстоянии 50 километров, работать в связке с самолетом-разведчиком вертикального взлета «Сова-22».