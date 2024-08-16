Летчик-инструктор раскрыл спасшую экипаж разбившегося Ту-22М3 систему

Летчик-инструктор Красноперов: катапультирование спасло экипаж Ту-22М3

Майор ВВС России, летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил, что система катапультирования спасла экипаж бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение под Иркутском. Об этом сообщает «Царьград».

По его словам, катапультирование в самолетах такого типа осуществляется принудительно — командиру нужно нажать специальную кнопку, после чего кресла остальных членов экипажа выбрасывает с борта.

Красноперов заметил, что такая система редко дает осечку, именно она считается залогом выживаемости летчиков.

«Там сидят четверо — как в "Жигулях", катапультируются принудительно. На моей памяти летчик катапультировался сам за две секунды до столкновения с землей при вертикальной скорости около двухсот метров в секунду. И нормально, все четверо живы», — рассказал эксперт.

Он добавил, что в таких случаях члены экипажа получают травмы из-за неудачного приземления. Летчик-инструктор признал, что в любом случае самолет является пожароопасной машиной, так что даже небольшой взрыв на его борту может спровоцировать пожар и потерю управляемости.

Вечером 15 августа бомбардировщик Ту-22М3 упал в безлюдной местности в Черемховском районе Иркутской области. Экипаж сумел катапультироваться, трое летчиков из четырех выжили.