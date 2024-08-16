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13:05, 16 августа 2024Культура

Лидера «Коррозии металла» отпустили в одном городе и задержали в другом

Лидера «Коррозии металла» отпустили в Новороссийске и задержали в Мичуринске

Фото: Андрей Титов / Business Online / Globallookpress.com

Лидер музыкальной группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий заявил, что его задержали в Мичуринске Тамбовской области. Об этом он рассказал RTVI.

Это произошло после того, как рок-музыканта отпустили в Новороссийске, где он был доставлен в отдел полиции после его попытки расплатиться в магазине, предположительно, фальшивой купюрой. 15 августа музыкант отправился на поезде в Москву. «В Мичуринске спящего арестовали. За мифическое распитие пива — где мог купить?» — сказал Троицкий.

Ранее лидер «Коррозии металла» заявил об обыске в его съемной квартире после задержания в Новороссийске.

В Новороссийске музыкант и его коллектив «Паук Оркестр» выступали 10 августа в заведении под названием «Пена Паб».

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      Варвара Кошечкина
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