В Госдуме предложили лишать монетизации артистов-иноагентов

Депутат Госдумы Хинштейн предложил лишать монетизации артистов-иноагентов

В Госдуму могут внести законопроект о лишении артистов-иноагентов заработков от стриминг-сервисов. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн.

«Кажется абсурдом, когда деньги, получаемые в России, уходят потом на борьбу с нашей страной и поддержку Украины, как в случае с иноагентами Noize MC, Монеточкой, лидерами «Би-2», «Ногу свело» и прочими» — написал Хинштейн.

Депутат также добавил, что планирует заняться этой проблемой уже в осеннюю сессию работы Государственной Думы. Также он уточнил, что речи о запрете творческой деятельности артистов со статусом иностранных агентов не идет.

Ранее стало известно, что продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина предложили признать иноагентом.