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16:33, 16 августа 2024Культура

В Госдуме предложили лишать монетизации артистов-иноагентов

Депутат Госдумы Хинштейн предложил лишать монетизации артистов-иноагентов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Госдуму могут внести законопроект о лишении артистов-иноагентов заработков от стриминг-сервисов. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн.

«Кажется абсурдом, когда деньги, получаемые в России, уходят потом на борьбу с нашей страной и поддержку Украины, как в случае с иноагентами Noize MC, Монеточкой, лидерами «Би-2», «Ногу свело» и прочими» — написал Хинштейн.

Депутат также добавил, что планирует заняться этой проблемой уже в осеннюю сессию работы Государственной Думы. Также он уточнил, что речи о запрете творческой деятельности артистов со статусом иностранных агентов не идет.

Ранее стало известно, что продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина предложили признать иноагентом.

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      Андрей Шеньшаков
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