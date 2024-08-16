Лукашенко подготовился к «отражению пакостей» в отношении Белоруссии

Лукашенко: у Минска есть все для отражения пакостей в отношении Белоруссии

У Минска есть все для «отражения вероятных пакостей» в отношении Белоруссии, а также противодействия любым угрозам стране. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Как мне министр всегда докладывает и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Беларуси. Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все», — сказал он.

По словам Лукашенко, за пределами Белоруссии формируются различные полки и корпусы, чтобы «вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть». Он подчеркнул, что Минск готовился к противодействию им, особенно по линии спецслужб и Вооруженных сил.

Ранее белорусский лидер сообщал, что в случае агрессии против республики свои войска на территорию страны введет Россия. По его словам, белорусская армия примет первый удар, а ВС России станут «подстраховкой в резерве».