Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 16 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко подготовился к «отражению пакостей» в отношении Белоруссии

Лукашенко: у Минска есть все для отражения пакостей в отношении Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У Минска есть все для «отражения вероятных пакостей» в отношении Белоруссии, а также противодействия любым угрозам стране. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Как мне министр всегда докладывает и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Беларуси. Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все», — сказал он.

По словам Лукашенко, за пределами Белоруссии формируются различные полки и корпусы, чтобы «вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть». Он подчеркнул, что Минск готовился к противодействию им, особенно по линии спецслужб и Вооруженных сил.

Ранее белорусский лидер сообщал, что в случае агрессии против республики свои войска на территорию страны введет Россия. По его словам, белорусская армия примет первый удар, а ВС России станут «подстраховкой в резерве».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      По факту пропажи ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ пенсионера возбудили дело

      Кристина Асмус пожаловалась на свою внешность на фото с красных дорожек

      ВСУ нанесли удар по гипермаркету в Донецке

      Срок следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлили до 22 ноября

      В России не исключили экстрадицию подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

      В России высказались о роли Запада в планировании атаки на Курскую область

      Бен Аффлек отпраздновал день рождения в компании бывшей жены

      Власти раскрыли подробности о поисках ставшего жертвой издевательств ВСУ «русского Ивана»

      В ОДКБ назвали атаку ВСУ на Курскую область новым этапом эскалации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше