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12:19, 16 августа 2024Бывший СССР

Медведчук заявил о необходимости сменить Зеленского прагматичными политиками

Медведчук: Зеленского должны сменить прагматичные политики

Фото: Reuters

К власти на Украине должны прийти прагматичные политики, которые также должны сменить действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей колонке на портале «Смотрим.ру».

Он написал, что Зеленский является «уродливым продуктом и учеником» отжившей себя концепции глобальной гегемонии США. По его мнению, президент Украины показал себя как никудышный экономист и нерасчетливый политик, который при этом верит в доминирование коллективного Запада. Поэтому, утверждает Медведчук, он вверг Украину в нищету и войну.

Бывший депутат добавил, что и без Зеленского на Украине сформировался класс управленцев, полностью подчиненных интересам западных стран. При этом сам Зеленский не умеет решать проблемы в государстве, но умеет создавать эффектное шоу, которое отвлекает от проблем. Таким же политиком, по мнению Медведчука, является президент США Джо Байден, поэтому преодолеть мировой политический кризис смогут только новые политики-прагматики.

«Миру нужна разрядка, честный и открытый разговор между мировыми политиками, учет интересов всех без исключения стран», — заключил он.

Ранее Медведчук заявил о незаинтересованности Зеленского в мире на Украине. По его мнению, причиной этого является угроза уничтожения власти президента.

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      Илья Таксюр
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