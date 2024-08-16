Между статьей о «Северных потоках» и подготовкой Зеленского к отстранению нашли связь

Меркурис: статья о подрыве «Северных потоков» готовит Зеленского к отстранению

Публикация в западных СМИ статьи о подрыве «Северных потоков», которая признает причастность к этому Киева, может быть подготовкой к отстранению президента Украины Владимира Зеленского. Такую связь обнаружил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Эта статья в Wall Street Journal была написана с целью подготовить почву для смены власти в Киеве», — полагает Меркурис.

Аналитик отметил, что одной статьей западные партнеры и союзники выбивают почву из под ног всей верхушки власти Украины. Кроме того, разоблачение могло нанести сокрушительный удар Германии, которая вложила много сил в подготовку запуска газопровода из РФ.

Ранее экс-руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг призвал правительство Германии потребовать от властей Украины и Польши возместить убытки из-за подрывов газопроводов.