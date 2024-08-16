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23:53, 16 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения второй установки Patriot в Днепропетровской области

МО: вторая пусковая установка ЗРК Patriot уничтожена в Днепропетровской области
СюжетМинобороны

Видео: Минобороны РФ

Вторая пусковая установка зенитно-ракетного комплекса Patriot Вооруженных сил Украины была уничтожена в Днепропетровской области. Кадры показало Министерство обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что разведка обнаружила позицию дивизиона ЗРК в районе населенного пункта Любимовка. Туда был нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

«В результате ракетного удара полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65», — заявили в Минобороны.

Ранее ведомство показало кадры уничтожения позиции зенитного ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Сенное Днепропетровской области.

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      Марина Совина
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