Минобороны показало кадры уничтожения второй установки Patriot в Днепропетровской области

Видео: Минобороны РФ
Вторая пусковая установка зенитно-ракетного комплекса Patriot Вооруженных сил Украины была уничтожена в Днепропетровской области. Кадры показало Министерство обороны России в Telegram-канале.
Отмечается, что разведка обнаружила позицию дивизиона ЗРК в районе населенного пункта Любимовка. Туда был нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».
«В результате ракетного удара полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65», — заявили в Минобороны.
Ранее ведомство показало кадры уничтожения позиции зенитного ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Сенное Днепропетровской области.