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06:36, 16 августа 2024Россия

Минобороны сообщило об ударах ракетами «Вихрь» по ВСУ в Курской области

Ми-28 разгромили скопление пехоты ВСУ в Курской области ракетами «Вихрь»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные на вертолетах Ми-28нм нанесли удар управляемыми ракетами «Вихрь» по военным и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (МО) России.

В ведомстве подчеркнули, что после применения авиационных средств поражения, экипажем был выполнен противоракетный маневр и выпущены тепловые ловушки, после чего военные вернулись на площадку вылета. В российском министерстве сообщили, что все указанные цели были успешно уничтожены.

Ранее Минобороны предоставило видеозапись атаки вертолета Ка-52 «Аллигатор» по живой силе и технике ВСУ под Курском. На кадрах видно, как экипаж выпускает авиационные ракеты, в том числе управляемые снаряды «Вихрь», по выявленным разведкой целям.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

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      Марина Совина
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