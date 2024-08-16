Московскую пенсионерку жестоко избили из-за замечания ребенку

MK.RU: на северо-востоке Москвы пенсионерку избили из-за замечания ребенку

В этнографической деревне Бибирево на северо-востоке Москвы 67-летнюю пенсионерку жестоко избили на детской площадке из-за замечания ребенку. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, пожилая горожанка гуляла с восьмилетним внуком. Неожиданно к нему начал приставать мальчик помладше.

Он стал плеваться и оскорблять старшего товарища, бабушка последнего решила повлиять на ситуацию и посоветовала малышу перестать так себя вести. Увидев, что происходит, мать пристававшего ребенка, которая до этого сидела в телефоне, подбежала к пожилой женщине. Она обозвала пенсионерку «болотной тварью», а затем ударила кулаком в висок. Бабушка упала, едва не потеряв сознание.

Горожанку увезли в больницу, где ей поставили диагноз — ушиб мягких тканей правой височной области, сотрясение головного мозга. Нападавшей оказалась уроженка Средней Азии.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина сломал ребра и позвоночник 63-летней матери-пенсионерке.