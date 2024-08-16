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10:37, 16 августа 2024Экономика

На рынке автокредитования начался ажиотаж

ОКБ: рынок автокредитования обновил рекорды прошлых лет

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российский рынок кредитов на покупку автомобиля вышел на новые максимальные значения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

По итогам июля жители России получили 133 тысячи автокредитов на сумму в 197 миллиардов рублей. Если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, то рост составил 57 процентов. Эксперты Национального кредитного бюро говорят о 44 процентах. В среднем ссуда на приобретение автомашины составила 1,48 миллиона рублей.

Генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин считает, что с января по июль 2024 года рынок автомобильного кредитования вырос на 65-70 процентов по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года. В этом году россияне получили почти миллион таких займов на 1,4 триллиона рублей. В прошлом году речь шла о 600 тысячах кредитов на 800 миллиардов.

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Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объяснил происходящее тем, что россияне торопятся поскорее приобрести автомобиль, так как боятся скачка цен в ближайшем будущем из-за роста утилизационного сбора.

Глава управления развития партнерских программ и стратегических сегментов Росбанк Авто Вячеслав Якубчик заявил, что на рынке автокредитования наблюдается ажиотаж. Одна из его причин — ожидание очередного роста ключевой ставки.

Ранее главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков говорил, что в России подорожала покупка автомобиля в кредит. Ставки банков по таким ссудам увеличились до 30 процентов годовых.

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