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16:40, 16 августа 2024Силовые структуры

Против сотрудницы опеки возбудили дело из-за стоившей жизни ребенку халатности

Халатность сотрудницы опеки привела к расправе над приемным ребенком

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге перед судом предстала экс-сотрудница отдела опеки и попечительства по делу о служебном подлоге. Об этом в пятницу, 16 августа, «Ленте.ру» рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

По данным следствия, в начале декабря 2022 года подсудимая не стала проверять условия жизни малолетнего ребенка, проживавшего в приемной семье. 2 декабря 2022 года приемная мать учинила над ним расправу, а сотрудница, проявив халатность, изготовила подложный документ о якобы проведенной проверке.

Изготовленный подложный официальный документ впоследствии был утвержден и стал основанием для продолжения получения женщиной-опекуном выплат на опекаемого ребенка, которого уже не было в живых.

С декабря 2019-го по декабрь 2022 года опекунша регулярно избивала шестилетнего мальчика и пытала его, не разрешая выходить на улицу, общаться с детьми и посещать школу. Причиной жестокого обращения была неприязнь к национальности ребенка. В издевательства женщина вовлекла племянника мужа и другую подопечную. В декабре 2022 года мальчика связали, избили и утопили в ванне. Не желая потерять пособие на ребенка, опекунша скрыла факт расправы.

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      Владимир Седов
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