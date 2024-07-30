Российская опекунша предстанет перед судом по делу пятилетнего Далера Бобиева

В Екатеринбурге будут судить опекуншу за убийство пятилетнего Далера Бобиева

В Екатеринбурге перед Свердловским областным судом предстанут опекунша Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников по делу пятилетнего Далера Бобиева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина обвиняется в 62 преступлениях, из которых 49 эпизодов связаны с незаконным лишением свободы, пять — с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, три — с вовлечением несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, еще два — с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, расправе и мошенничестве при получении выплат.

Егольникову вменяется истязание и незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, не связанное с похищением.

В июне 2023 года приемная мать объявила в розыск пятилетнего сына — по ее словам, ребенок самостоятельно ушел из дома. Мальчика искали несколько сотен человек. В результате его без признаков жизни нашли в гараже семьи. Наумову задержали.