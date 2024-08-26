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15:40, 26 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемой по делу о пропаже мальчика российской опекунше продлили арест

На Урале обвиняемой в убийстве 5-летнего Далера Бобиева опекунше продлили арест
Начало событий в новости Российская опекунша предстанет перед судом по делу пятилетнего Далера Бобиева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Урале суд продлил арест Веронике Наумовой — опекунше пропавшего пятилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Суд продлил ей меру пресечения до 28 января. Весь указанный период обвиняемая проведет в СИЗО. Следующее заседание назначено на 28 октября.

По данным канала, сегодня, 26 августа, состоялось первое заседание по делу пропавшего пятилетнего Далера Бобиева. Во время суда, обвиняемая в расправе над мальчиком Наумова, отказалась признать вину. По ее словам, она только спрятала его. О том, что ребенок не выжил, она не сказала из-за того, что боялась за близкого человека, который ей очень дорог. Она отметила, что это он совершил преступление.

Ранее сообщалось, что Наумова обвиняется в 62 преступлениях, из которых 49 эпизодов связаны с незаконным лишением свободы, пять — с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, три — с вовлечением несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, еще два — с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, расправе и мошенничестве при получении выплат.

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      Анна Габай
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