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03:11, 16 августа 2024Экономика

На Тайване произошло землетрясение

EMSC: на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах юго-восточнее города Хуалянь, их очаг залегал на глубине десяти километров. Информации о жертвах или разрушениях на данный момент нет.

13 августа землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Курильских островов. Его магнитуда составила 4,6. Эпицентр находился в 92 километрах южнее села Малокурильское, расположенного на курильском острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 41 километр.

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      Марина Совина
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