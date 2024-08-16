EMSC: на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах юго-восточнее города Хуалянь, их очаг залегал на глубине десяти километров. Информации о жертвах или разрушениях на данный момент нет.

13 августа землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Курильских островов. Его магнитуда составила 4,6. Эпицентр находился в 92 километрах южнее села Малокурильское, расположенного на курильском острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 41 километр.