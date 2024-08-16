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12:24, 16 августа 2024Мир

На Западе заявили о сомнениях лидеров ЕС в вылазке ВСУ в Курской области

Le Monde: лидеры ЕС не уверены в успехе ВСУ в Курской области

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) не уверены в успехе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и хотят умолчать всю ситуацию. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на одного из европейских дипломатов.

«Очевидно, никто не будет проявлять публичную радость по поводу того, что Украина вторглась в Россию», — рассказал источник.

Дипломат также заявил, что реакцию многих политиков можно охарактеризовать как «любопытство, помноженное на опасение и выжидание». Однако он подчеркнул, что несмотря на сомнения в смысле атаки ВСУ, европейские страны продолжат поддерживать Киев.

Ранее отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что отсутствие налаженной логистической системы у ВСУ грозит провалом украинцев в Курской области. По его словам, «невозможно вторгнуться на территорию чужой страны и закрепиться на ней без продуманной логистики», включающей в себя способность обеспечивать своевременные бесперебойные поставки боеприпасов и эвакуацию раненых.

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      Максим Габриелян
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