Один из лидеров мировой нефтедобычи сократит расходы в этой сфере

Goldman Sachs: Саудовская Аравия сократит расходы на нефтяной сектор к 2028 году

Саудовская Аравия к 2028 году сократит расходы на нефтяной сектор экономики на 40 миллиардов долларов, переключив внимание на развитие возобновляемой энергетики и добычу других полезных ископаемых, включая газ, который продолжает вносить «ключевой вклад в планы декарбонизации, экономического развития и диверсификации страны». Об этом, ссылаясь на данные Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что королевство собиралось вложить в нефтяную промышленность более значительную часть из запланированного до конца десятилетия на стратегические отрасли одного триллиона долларов. Оценка доли средств, которые пойдут на инвестиции в ненефтяные сектора, напротив, выросла с 66 до 73 процентов от приведенного объема.

Доходы этой одной из лидирующих в мире по нефтедобыче страны упали по сравнению с 2022 годом примерно на треть, саудовский бюджет в апреле-июне был сверстан с дефицитом в 4,1 миллиарда долларов, указывают журналисты. В такой ситуации государство пытается сократить зависимость госфинансов от добычи нефти, направив на чистую энергетику 235 миллиардов долларов вместо планировавшихся ​​148 миллиардов, поскольку к 2030-му Саудовская Аравия собирается более чем вдвое нарастить свои целевые мощности в этой сфере.

Ранее стало известно, что власти отменили поручение государственной компании Saudi Aramco об увеличении к 2027 году мощностей нефтедобычи до 13 миллионов баррелей в сутки. Вместо этого потенциальное производство должно оказаться на уровне 12 миллионов баррелей в сутки, в то время как сейчас его ежедневный объем достигает 9 миллионов баррелей.