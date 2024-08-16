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12:21, 16 августа 2024Путешествия

Одна из самых опасных стран мира сделала визы для россиян бесплатными

Власти Пакистана сделали визы для российских туристов бесплатными

Фото: PPI / Globallookpress.com

Власти Пакистана сделали визы для граждан 126 государств, в том числе россиян, бесплатными. Об этом пишет портал visasnews.

Данный шаг призван решить сразу несколько задач. Во-первых, избавиться от бюрократических формальностей и финансовых издержек, которые мешали росту турпотока в исламскую республику.

Во-вторых, показать мировому сообществу, что Пакистан, который считается одной из самых опасных стран мира, берет долгосрочный курс на развитие туризма. Новые правила получения виз вступили в силу 14 августа.

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Отмечается, что срок действия въездного документа составляет 90 дней. Оформить визу можно онлайн, количество вопросов в анкете сократилось со 100 до 30.

Ранее российский путешественник побывал в столице Пакистана Исламабаде и описал ее словами «бесконечная клоака». Россиянин отметил, что вместо такси и личных автомобилей там можно увидеть велорикши, повозки с ослами и верблюдами и грязные мопеды.

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      Фариза Бацазова
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