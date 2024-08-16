Одного из пилотов разбившегося бомбардировщика спасти не удалось

Губернатор Кобзев: один из пилотов разбившегося в Иркутской области ТУ-22М3 умер

Один из пилотов разбившегося в Иркутской области бомбардировщика ТУ-22М3 умер. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжелая утрата», — написал Кобзев.

Губернатор добавил, что остальные пилоты госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Причина крушения устанавливается, подчеркнул глава региона.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в безлюдной местности Черемховского района в Иркутской области вечером в четверг, 15 августа. Всем членам экипажа удалось вовремя катапультироваться. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность.