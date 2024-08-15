МО России: в Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

В Иркутской области 15 августа рухнул бомбардировщик Ту-22М3. Крушение самолета подтвердили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что борт выполнял плановый полет. Экипаж смог катапультироваться, угрозы их жизни, по данным ведомства, нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Также в МО РФ сообщили об отсутствии разрушений на земле.

Самолет загорелся еще в воздухе

Самолет упал в 22:11 по местному времени (17:11 по московскому времени) примерно в 100 метрах от федеральной трассы Р-255 и в километре от ближайшего жилого дома. Место падения — вблизи поселка Михайловка Черемховского района, что в 100 километрах к северо-западу от Иркутска.

Предполагается, что полет был учебным, самолет вылетал с авиабазы «Белая», в 20 километрах от места падения. По данным Mash, через несколько минут после взлета система показала отказ левого двигателя, он загорелся. Видео очевидцев также подтверждают, что бомбардировщик загорелся еще в воздухе. Со слов местных жителей, во время падения он разлетался на куски, после крушения в поле были слышны звуки взрывов.

Экипаж из четырех человек уводил самолет подальше от жилых домов, но успел катапультироваться. Сообщается, что последним катапультировался командир.

Всех летчиков уже нашли — сперва были найдены трое, последнего нашли чуть позднее. Он после приземления на парашюте вышел на связь по рации и сказал, что у него сломана нога. Утверждалось, что один летчик находится без сознания, у двух диагностировали множественные ушибы.

После падения произошли несколько взрывов

Согласно данным очевидцев и их видео, уже после крушения на месте произошли как минимум три взрыва. «Оглушило!» — выразился один из очевидцев, снимая происходящее из проезжающего по трассе автомобиля.

К этому моменту на место уже прибыли сотрудники экстренных служб для медпомощи и тушения пожара. Могут ли быть среди них пострадавшие, пока неизвестно. Сам пожар на месте крушения оперативно ликвидирован.

Очевидица Татьяна, наблюдавшая за падением из города Черемхово, описала «Ленте.ру» ЧП: «Самолет пролетал в зоне видимости, были слышны звуки каких-то взрывов, сам он горел ярким пламенем, исходили искры».

Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

Губернатор призвал не поддаваться панике

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что информация о крушении поступила дежурному регионального отделения центра медицины катастроф в 22:18. «Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет», — уточнил он. По его данным, двое находятся в удовлетворительном состоянии, состояние еще двоих уточняется.

Глава региона призвал не поддаваться панике, уточнив, что самолет упал в безлюдной местности, и на земле разрушений нет. Более точную информацию он пообещал дать позднее.