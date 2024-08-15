Очевидец описала крушение бомбардировщика Ту-22М3 в российском регионе

«Лента.ру»: очевидец рассказала об искрах и звуках взрывов при падении Ту-22М3

Перед падением на борту потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 раздавались взрывы. Крушение «Ленте.ру» описала очевидица по имени Татьяна, наблюдавшая за происшествием из города Черемхово.

«Самолет пролетал в зоне видимости, были слышны звуки каких-то взрывов, сам он горел ярким пламенем, исходили искры», — передала местная жительница.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области. По информации ведомства, экипаж самолета успел катапультироваться, после чего Ту-22М3 упал в безлюдной местности. Предварительно причиной аварии стала техническая неисправность.

По данным губернатора региона Игоря Кобзева, экипаж увел самолет от жилых строений, после чего катапультировался. «Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет», — поделился он.