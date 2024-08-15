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18:22, 15 августа 2024Россия

Губернатор раскрыл судьбу экипажа рухнувшего под Иркутском бомбардировщика

Иркутский губернатор Кобзев сообщил, что пилотов упавшего Ту-22М3 нашли

Кадр: Telegram-канал «#кобзевнасвязи»

Экипаж рухнувшего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 нашли. Судьбу пилотов раскрыл губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram.

По его словам, сообщения о крушении поступили в 22:18 по местному времени (17:27 по Москве). Экипаж увел самолет от жилых строений, после чего катапультировался. «Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет», — написал Кобзев.

Он добавил, что на место происшествия выехали экстренные службы, и заверил, что более точная информация появится позднее.

Минобороны России сообщило о крушении Ту-22М3 вечером 15 августа. По информации ведомства, самолет упал в безлюдной местности при выполнении планового полета. Причиной авиакатастрофы, предварительно, стала техническая неисправность.

В августе в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета упал истребитель Су-34. Тогда в качестве предварительной причины крушения в Минобороны также назвали техническую неисправность.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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