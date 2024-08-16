Пассажирка отказалась положить сумку Louis Vuitton под сиденье и сорвала вылет рейса

Пассажирка самолета отказалась положить дизайнерскую сумку Louis Vuitton под сиденье перед собой и сорвала вылет рейса. Подробностями истории поделился один из попутчиков путешественницы в своем видео в китайской соцсети Douyin, на публикацию обратило внимание издание South China Morning Post.

Уточняется, что инцидент произошел 10 августа в аэропорту муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая. Автор ролика рассказал, что сидевшая в экономклассе женщина настаивала на том, чтобы ее аксессуар лежал на сиденье рядом, а не на полу, как просил бортпроводник. В результате вылет задержали на час, а пассажирку сняли с рейса под аплодисменты попутчиков.

Видео в соцсети набрало более четырех миллионов просмотров и вызвало бурное обсуждение. Некоторые юзеры раскритиковали героиню ролика, а другие отметили, что бортпроводник, возможно, слишком усердствовал в выполнении своих обязанностей.

«Она ценила сумку больше, чем свою жизнь», «Бортпроводник мог бы предложить ей пакет, чтобы она положила в него сумку. Неужели действительно необходимо тратить час и вышвыривать ее из самолета?», «Бортпроводник не зря настаивал на этом правиле. Женщина должна думать о своей безопасности и безопасности других пассажиров, а не о сумке», — написали комментаторы.

В июне пассажирка самолета авиакомпании Endeavour Air устроила скандал и сорвала рейс из-за сумок. Стюардесса попросила ее убрать ручную кладь на багажную полку, но женщина в ответ разозлилась и начала повышать голос.

