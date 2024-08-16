Перевозки нефти из России стали дорожать

ЦЦИ: фрахт нефтяных танкеров в российских портах подорожал на 4-7 %

За неделю с 26 июля по 2 августа фрахт нефтяных танкеров в российских портах подорожал на четыре-семь процентов. О том, что перевозки сырья стали дорожать, со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает газета «Ведомости».

Как отмечают аналитики, сильнее всего вырос в цене наем судов, идущих из Новороссийска в порты Восточной и Западной Индии — до 6,1 и 5,4 доллара за баррель (плюс семь и пять процентов соответственно), а также в Турцию — до отметки в 2,7 доллара за баррель (плюс пять процентов). Поставки из порта Козьмино в Приморье в порты Западной Индии и Северного Китая подорожали до 4,1 и 2,4 доллара за баррель (плюс семь и пять процентов соответственно).

В ЦЦИ отмечают, что спрос на танкерные перевозки увеличивается из-за перенаправления в порты объемов нефти из южной ветки «Дружбы», поставки по которой блокирует Украина. Ранее Киев запретил прокачивать по нефтепроводу сырье от российской компании «Лукойл» в Венгрию и Словакию. Еще одной причиной подорожания стали плановые ремонтные работы на нескольких крупных российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Как ранее сообщил Bloomberg, в августе экспорт российской нефти морем начал восстанавливаться. В среднем за четыре недели экспорт вырос на 80 тысяч баррелей в сутки, до пятинедельного максимума в 3,19 миллиона баррелей. Тем не менее он остается примерно на 500 тысяч баррелей в день ниже апрельского максимума. В общей сложности за неделю с 5 по 11 августа 30 танкеров погрузили 23,04 миллиона баррелей российской нефти.