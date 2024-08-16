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08:00, 16 августа 2024Интернет и СМИ

Девушка проснулась с неожиданным предметом в постели и получила совет обратиться к врачу

Фото: Quin Stevenson / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником HiMaintainceMachine опубликовала фотографию неожиданного предмета, с которым она проснулась в постели. Девушка получила от комментаторов совет обратиться к врачу.

«Я проснулась в обнимку с этим приспособлением для захвата предметов. Я никогда в жизни его не видела, и уж точно его не было в постели, когда я ложилась спать», — рассказала авторша поста. К публикации она прикрепила снимок лежащего на ее кровати предмета.

«Если это правда, то сходите к психиатру, потому что это похоже на симптом лунатизма», — написал один из комментаторов. Другой пользователь предположил, что кто-то из родственников мог оставить в кровати девушки это приспособление, чтобы ее разыграть. «Установите дома камеры. Если этого предмета раньше не было у вас, то, значит, кто-то принес его к вам в дом», — дал рекомендацию еще один участник обсуждения.

Позднее девушка сообщила, что ей удалось выяснить, как приспособление оказалось в постели. По ее словам, предмет был на книжной полке и в какой-то момент упал на кровать.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что решил искупаться в реке и наткнулся на жуткую находку. Комментаторы посоветовали мужчине как можно скорее избавиться от нее.

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      Олег Давыдов
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