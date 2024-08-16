Подполье сообщило об ударах по готовящимся к отправке под Курск военным ВСУ

Лебедев: ВС России нанесли удар по готовящимся к отправке под Курск бойцам ВСУ

Российские военные нанесли удары по готовящимся к отправке под Курск бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег, передает РИА Новости.

«Сообщают о поражении склада с боекомплектами и состава с военной техникой, который был под загрузкой. Под удар попал личный состав, который вместе с техникой должен был отправиться на передовую в Курской области», — сказал он.

По словам представителя подполья, удары были нанесены в районе железнодорожной станции «Червоная», неподалеку от Криворожстали. Они также пришлись по складам и технике украинских войск. Предположительно, для атаки использовали ракетный комплекс «Искандер-М».

Как рассказал Лебедев, сначала произошел мощный взрыв, а после этого — много маленьких. Спустя час аналогичные взрывы прозвучали еще раз. Он добавил, что после первого взрыва к месту произошедшего отправились вереницы «скорых».

Ранее подполье сообщало о взрыве на Павлоградском механическом заводе в Днепропетровской области. При этом о поражении объекта артиллерийским ударом не сообщалось.