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05:00, 16 августа 2024Из жизни

Порномодель занялась сексом на могиле отца

Фото: @avalouise

Американская порномодель Ава Луиза занялась сексом на могиле отца. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Девушка выложила в соцсети фото, в котором она стоит на кладбище с поднятой юбкой. Подпись гласила: «Вы не поверите, что я сейчас сняла на папиной могиле». Полное видео было опубликовано на платформе Onlyfans.

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В 2020 году Ава Луиза прославилась другой скандальной выходкой. Во время пандемии COVID-19 она выложила в TikTok видео, в котором облизала ободок унитаза в самолете. Как она утверждала, это было сделано в рамках «коронавирусного челленджа».

В 2024 году из-за Авы Луизы временно закрыли стрим-портал между Дублином и Нью-Йорком. Это произошло после того, как она пришла к нему на нью-йоркской стороне и показала грудь людям, собравшимся в Дублине. Портал не работал несколько дней.

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      Олег Парамонов
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