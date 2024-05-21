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21:07, 21 мая 2024Из жизни

Портал между странами восстановили после выходки порномодели с голой грудью

BBC News: международный портал заработал после выходки порномодели перед камерой

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Восстановлен стрим-портал между городом Дублин в Ирландии и американским Нью-Йорком, выключенный после выходки порномодели. Об этом сообщает BBC News.

Портал состоит из двух экранов с камерами, которые установили в этих городах. Дублинский экран показывает, что происходит на нью-йоркской стороне, а экран в Нью-Йорке — наоборот. К разочарованию авторов проекта, камеры снимали совсем не то, на что они рассчитывали. Ирландцы употребляли перед порталом кокаин и показывали Нью-Йорку кадры теракта 11 сентября 2001 года. А на другом краю океана к порталу пришла порномодель Ава Луиза и показала Дублину голую грудь.

14 мая трансляцию временно остановили. Теперь портал снова заработал, но трансляция будет вестись не постоянно, как планировалось прежде, а по расписанию. В ближайшие недели она будет включена с 11:00 до 21:00 в Дублине и с 6:00 по 16:00 в Нью-Йорке по местному времени. Кроме того, организаторы установили на порталы и в той, и в другой стране специальные датчики. Если кто-то попробует наступить на основание портала или поднесет что-то к камере и заблокирует ее объектив, то видео замылится с обеих сторон.

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Порномодель Ава Луиза, едва не сорвавшая международный проект, более известна другой скандальной выходкой. В 2020 году во время пандемии COVID-19 она выложила в TikTok видео, в котором лизнула ободок унитаза в самолете. Как она утверждала, это было сделано в рамках «коронавирусного челенджа».

Ранее сообщалось, что житель Венгрии попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную игру в World of Warcraft. Его стрим по игре длился 59 часов и 20 минут.

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      Юлия Юткина
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