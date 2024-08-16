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16:14, 16 августа 2024Силовые структуры

После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили уголовное дело

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по гипермаркету в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гипермаркету в Донецке. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье 205 («Теракт») УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным СК, удары по гражданским объектам в Донецке, в том числе по торговому центру «Галактика», были нанесены украинскими вооруженными формированиями. В результате этого в здании гипермаркета возник пожар, а люди, находившиеся внутри, пострадали. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

По некоторым данным, в момент атаки в здании находились более 100 человек. Местные жители также заявляли о прилете боеприпаса в жилой дом в Петровском районе города.

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      Олеся Мицкевич
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