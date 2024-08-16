ВСУ ударили по торговому центру в Донецке. В момент взрыва в нем находилось 100 человек

Торговый центр «Галактика» в Донецке атакован ВСУ, есть погибшие и раненые

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по крупному торговому центру «Галактика» в Донецке. В результате начался мощный пожар, по некоторым данным, могут быть жертвы.

Как уточняет Telegram-канал Shot, в момент атаки в здании находилось более 100 человек. В оперативных службах Донецкой народной республики сообщали, что в момент удара в здании были дети. Уточняется, что площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров, в горящем здании могут быть заблокированы люди. Местные жители также сообщали о прилете в жилой дом в Петровском районе города.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Минздрав сообщил об 11 пострадавших

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что, по предварительным данным, семь человек пострадали в результате атаки ВСУ, среди них подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать, отметил он. Также известно, что тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние. Пушилин добавил, что из-за удара пострадало здание Донецкой городской больницы.

Позднее Минздрав республики поделился уточненной информацией о последствиях удара по ТЦ. Как передало ТАСС со ссылкой на ведомство, число пострадавших достигло 11.

Летающий над ТЦ украинский беспилотник мешает тушению пожара

Как сообщает корреспондент «Известий» с места событий, дрон ВСУ — вероятнее всего, дрон-корректировщик — летает над горящим ТЦ «Галактика». Сейчас его пытаются сбить. Военкор рассказал, что торговый центр сильно пострадал от обстрела, уцелел только бронированный банкомат. Крыша обвалилась, кассовые аппараты сгорели.

На опубликованных кадрах видно, что от торгового центра почти ничего не осталось. Обстрел, предположительно, велся с применением артиллерийских систем калибра 155 миллиметров.

В России обещали ответ на удар ВСУ по ТЦ в Донецке «еще жестче, чем обычно»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предрек жесткий ответ России на атаку Киева по объекту гражданской инфраструктуры. Удар по донецкому ТЦ он назвал «актом терроризма в чистом виде».

«Этой истории будет уделено особое внимание. В ВСУ отвечать будут конкретные люди, кто в этом принимал участие, начиная от планировщиков и заканчивая исполнителями», — сказал парламентарий.