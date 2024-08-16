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14:40, 16 августа 2024Бывший СССР

В России предрекли ответ на удар ВСУ по ТЦ в Донецке «еще жестче, чем обычно»

Депутат Колесник: Россия ответит на удар ВСУ по ТЦ в Донецке жестче, чем обычно
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру (ТЦ) «Галактика» в Донецке. В разговоре с «Лентой.ру» депутат предрек жесткий ответ России на атаку Киева по объекту гражданской инфраструктуры.

Атаку на донецкий ТЦ парламентарий назвал «актом терроризма в чистом виде».

«Россия ответит жестко, еще жестче, чем обычно: по военным объектам, по объектам критической инфраструктуры. Это удар, четко нацеленный на торговый центр, чтобы создать панику среди населения. (...) Надо выявлять конкретных людей, которые наносили удар, и эти люди должны ответить, те, кто принимал решение, и исполнители. До конца непонятно, какие там жертвы, и уже будет Следственный комитет работать», — заявил Колесник.

Этой истории будет уделено особое внимание. В ВСУ отвечать будут конкретные люди, кто в этом принимал участие, начиная от планировщиков и заканчивая исполнителями

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее ВСУ ударили по ТЦ «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка. Отмечается, что после обстрела в ТЦ начался сильный пожар. Как сообщили оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР), в результате удара есть жертвы и пострадавшие.

За день до этого ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами. В ДНР сообщили, что Киев выпустил два кассетных боеприпаса «натовского» калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

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