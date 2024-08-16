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13:57, 16 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о жертвах удара по гипермаркету в Донецке

В результате удара по ТЦ «Галактика» в Донецке погибли минимум два человека
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика» в Донецке есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР).

Собеседник агентства прокомментировал последствия удара ВСУ по гипермаркету в Донецке. Подчеркивается, что в результате обстрела погибло несколько человек, внутри помещения ТЦ в настоящий момент также находятся люди. Отмечается, что в числе находившихся в здании были и дети.

«Предварительно есть информация минимум о двух погибших в "Галактике"», — сообщили в оперативных службах ДНР. Источник сообщил, что жертв удара может быть больше.

Ранее ВСУ ударили по ТЦ «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка. Отмечается, что после обстрела в ТЦ начался сильный пожар.

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      Алевтина Запольская
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