Стало известно о жертвах удара по гипермаркету в Донецке

В результате удара по ТЦ «Галактика» в Донецке погибли минимум два человека

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика» в Донецке есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР).

Собеседник агентства прокомментировал последствия удара ВСУ по гипермаркету в Донецке. Подчеркивается, что в результате обстрела погибло несколько человек, внутри помещения ТЦ в настоящий момент также находятся люди. Отмечается, что в числе находившихся в здании были и дети.

«Предварительно есть информация минимум о двух погибших в "Галактике"», — сообщили в оперативных службах ДНР. Источник сообщил, что жертв удара может быть больше.

Ранее ВСУ ударили по ТЦ «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка. Отмечается, что после обстрела в ТЦ начался сильный пожар.