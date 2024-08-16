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14:25, 16 августа 2024Бывший СССР

Пушилин назвал число раненых после удара ВСУ по ТЦ в Донецке

Глава ДНР Пушилин: семь человек ранено после удара ВСУ по ТЦ «Галактика»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Семь человек предварительно ранены после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру (ТЦ) «Галактика» в Донецке. Число раненых назвал в Telegram глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать», — говорится в публикации.

Он добавил, что в ТЦ начался пожар. Кроме того, из-за удара пострадало здание донецкой городской больницы.

ВСУ нанесли удар по ТЦ «Галактика» 16 августа. В местных оперативных службах сообщали, что ВСУ продолжают обстрел окрестностей, не давая подойти к горящему зданию.

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      Глеб Палехов
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