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19:24, 16 августа 2024Мир

Предложенного Камалой Харрис кандидата в вице-президенты США уличили в связях с Китаем

Fox News: Конгресс расследует связи кандидата в вице-президенты США с Китаем
Тим Уолц

Тим Уолц. Фото: Ringo Chiu / Reuters

Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США расследует возможные связи демократического кандидата на пост вице-президента Тима Уолца с Китаем. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал указывает, что получил соответствующее письмо о начале расследования, которое председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер адресовал директору ФБР Кристоферу Рэю.

«Комитет по надзору проводит общеправительственное расследование военно-политических операций Коммунистической партии Китая против Америки», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Уолц нарушил правила военной службы, чтобы уйти в отставку за несколько месяцев до развертывания его подразделения в Ираке.

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      Глеб Бажуткин
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