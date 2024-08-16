Предложенного Камалой Харрис кандидата в вице-президенты США уличили в связях с Китаем

Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США расследует возможные связи демократического кандидата на пост вице-президента Тима Уолца с Китаем. Об этом сообщает Fox News.
Телеканал указывает, что получил соответствующее письмо о начале расследования, которое председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер адресовал директору ФБР Кристоферу Рэю.
«Комитет по надзору проводит общеправительственное расследование военно-политических операций Коммунистической партии Китая против Америки», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что Уолц нарушил правила военной службы, чтобы уйти в отставку за несколько месяцев до развертывания его подразделения в Ираке.