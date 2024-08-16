Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 16 августа 2024Интернет и СМИ

Проснувшийся ночью парень застал подругу за странным занятием и испугался

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit рассказал на портале, что, проснувшись ночью, он застал свою девушку за странным занятием и испугался. Многие комментаторы выразили уверенность в том, что жить с его подругой небезопасно.

По словам парня, в последние две недели ему казалось, что у него в ушах жидкость. Он счел, что заразился ушной инфекцией, и сходил к доктору, однако врач не обнаружил признаков заболевания.

Спустя некоторое время молодой человек проснулся ночью и понял, что его подруга наливает ему в уши воду. «Это было что-то сюрреалистичное: лежать на кровати, пытаясь не двигаться, пока этот монстр заливал воду мне в правое ухо, и осознавать, что именно из-за нее у меня проблемы с ушами», — заявил рассказчик.

Парень отметил, что не стал выдавать себя и на протяжении всего процесса делал вид, что продолжает спать. Он услышал, как девушка, закончив заливать ему воду в уши, начала писать кому-то сообщение на телефоне, а потом легла спать.

Материалы по теме:
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
25 марта 2024
«У меня около 40 личностей» Страх, боль и травля. Как живут россияне, которые слышат голоса в голове?
«У меня около 40 личностей»Страх, боль и травля. Как живут россияне, которые слышат голоса в голове?
14 августа 2023

По словам молодого человека, после инцидента он смог избавиться от большего объема воды в ушах и уже наладил слух. Автор поста счел, что возлюбленная неоднократно заливала ему воду в уши, пока он спал. Он также предположил, что такое поведение может быть связано с ее биполярным расстройством.

«Кто-нибудь слышал о чем-нибудь подобном? Я чувствую себя сумасшедшим, пока пишу это. И я в ужасе от того, с каким человеком я встречался все эти месяцы», — добавил рассказчик. По его словам, он планирует расстаться с девушкой, а пока хочет максимально обезопасить себя.

«Ты в опасности. Не позволяй ей ночевать с тобой», «Дело не в биполярном расстройстве. Это садизм», «Беги от нее сейчас же», — обратились к автору поста комментаторы. Некоторые предположили, что у девушки рассказчика может быть делегированный синдром Мюнхгаузена — расстройство, при котором люди намеренно вызывают у близких болезненные состояния или выдумывают их.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что услышал от невесты одну просьбу и задумался об отмене свадьбы. Многие комментаторы сочли, что его возлюбленная пока не готова к браку.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина дал большое интервью. Он прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область и планы НАТО на мировой океан

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      Украинские военкомы мобилизовали инвалида с тремя пальцами и сделали пулеметчиком

      Банковские счета популярного российского актера разблокировали

      Проснувшийся ночью парень застал подругу за странным занятием и испугался

      Байден заявил о целесообразности проведения повторных выборов в Венесуэле

      Глюкозе разблокировали банковские счета

      Между статьей о «Северных потоках» и подготовкой Зеленского к отстранению нашли связь

      Ведущий Первого канала прокомментировал обыск в его поместье

      Россиянин побывал в США и раскрыл истинное отношение американцев к русским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше