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15:28, 16 августа 2024Бывший СССР

Путин посетит Азербайджан 18-19 августа

Путин 18-19 августа с государственным визитом посетит Азербайджан

Фото: Sputnik / Alexei Babushkin / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Азербайджан 18-19 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить развитие партнерства и отношений России и Азербайджана и актуальные международные и региональные проблемы.

В сообщении пресс-службы указано, что главы государств планируют принять Совместное заявление и подписать межправительственные документы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о необходимости укрепления сотрудничества со странами Центральной Азии в сфере обороны и безопасности. Он заявил, что нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большего укрепления сотрудничества между странами в сфере обороны и безопасности.

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      Валентин Карант
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