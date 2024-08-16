Путин посетит Азербайджан 18-19 августа

Путин 18-19 августа с государственным визитом посетит Азербайджан

Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Азербайджан 18-19 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить развитие партнерства и отношений России и Азербайджана и актуальные международные и региональные проблемы.

В сообщении пресс-службы указано, что главы государств планируют принять Совместное заявление и подписать межправительственные документы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о необходимости укрепления сотрудничества со странами Центральной Азии в сфере обороны и безопасности. Он заявил, что нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большего укрепления сотрудничества между странами в сфере обороны и безопасности.